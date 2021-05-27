Из-за платного входа на дикий пляж в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Из-за платного входа на дикий пляж в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
Из-за платного входа на дикий пляж в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
Сегодня, 16:52ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Из-за организации платного выхода к водоему возле отеля «Рамада» в Екатеринбурге полицией возбуждено уголовное дело по ст. 330 УК РФ за самоуправство.

Организацию платного пляжа на екатеринбургском водоеме выявила прокурорская проверка, организованная после сообщений о том, что за вход взимается плата.

В частности, вопреки установленному законом порядку неустановленными лицами в период с 15 по 25 мая 2021 года ограничено гарантированное статьей 27 Конституции РФ право беспрепятственного свободного передвижения граждан, а также закрепленное статьей 6 Водного кодекса РФ право свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и бесплатного их использования для личных целей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

При этом сотрудники ведомства уже не раз принимали меры в отношении арендатора данной территорий из-за ненадлежащего исполнения договоров аренды, невнесения обязательных платежей за пользование лесными участками, а также захламление территории отходами.

В данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 Уголовного кодекса РФ (самоуправство).

Расследование находится на контроле прокуратуры.

Напомним, в начале мая в Екатеринбурге неизвестные установили забор, будку и начали требовать плату за проход на пляж у «Рамады», который не принадлежит кому-либо. За проезд на дикий пляж молодые люди требовали 200 рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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