Из-за платного входа на дикий пляж в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

В частности, вопреки установленному законом порядку неустановленными лицами в период с 15 по 25 мая 2021 года ограничено гарантированное статьей 27 Конституции РФ право беспрепятственного свободного передвижения граждан, а также закрепленное статьей 6 Водного кодекса РФ право свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и бесплатного их использования для личных целей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.