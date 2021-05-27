В 3 раза меньше плана заплатит «Водоканал-НТ» за прочистку колодцев в Тагиле

Напомним, после публикации TagilCity.ru по поводу затопленных подвалов в Нижнем Тагиле, прокуратура провела проверку «Водоканал-НТ». После выявленных нарушений, в отношении компании было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Однако директор «Водоканала» Вячеслав Таран обвинил в проблемах тагильчан, которые «спускают в канализацию и упаковки, и памперсы».