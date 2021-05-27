В 3 раза меньше плана заплатит «Водоканал-НТ» за прочистку колодцев в Тагиле

Заказчиком тендера выступал «Водоканал-НТ». К участию в аукционе были допущены шесть компаний, начальная сумма контракта составляла 3,1 миллиона рублей. Победителем признано ООО «ССМУ-11» из Нижнего Тагила, которое предложило прочистить городские колодцы за 1,1 миллиона рублей.
Подрядчик должен выполнить работы по прочистке сетей канализации в разных района Нижнего Тагила без остановки действующих канализационных коллекторов, при этом должна быть соблюдена экологическая защита окружающей среды. Завершить работы необходимо в течение трех месяцев со дня заключения договора.
Компания зарегистрирована 25 января 2011 года. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Директором «ССМУ-11» является Максим Соложнин, он соучредитель организации. Также Соложнин является директором и совладельцем ООО «Промстрой-НТ» и членом совета директоров и совладельцем ООО «Промстрой».
По данным СПАРК, вместо Олега Шишкина, 22 апреля 2021 года новым соучредителем «ССМУ-11» стала Наталья Шишкина. Однако 11 мая соучредитель снова поменялся, им стал Макар Александров.
Основным заказчиком компании является «Водоканал-НТ», с которым было заключено 11 контрактов на сумму 142,5 миллиона рублей. Выручка «ССМУ-11» за 2020 год составила 52,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,5 миллиона.
В отношении организации было возбуждено 10 исполнительных производств по штрафам ГИБДД. В 2014 году компания подавала в суд на «Водоконал-НТ» на сумму 50,1 миллиона рублей по исполнению обязательств по договорам подряда и выиграла дело.
Напомним, после публикации TagilCity.ru по поводу затопленных подвалов в Нижнем Тагиле, прокуратура провела проверку «Водоканал-НТ». После выявленных нарушений, в отношении компании было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Однако директор «Водоканала» Вячеслав Таран обвинил в проблемах тагильчан, которые «спускают в канализацию и упаковки, и памперсы».