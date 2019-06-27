В Екатеринбурге мать и дочь обвиняются в мошенничестве с покупкой квартир
Сегодня, 19:42ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге дочь и мать подозреваются в 30 эпизодах мошенничества, связанных с приобретением льготного жилья, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.
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29-летняя жительница столицы Урала и ее 69-летняя мать на льготных условиях предлагали купить жилье по федеральной программе поддержки работников бюджетной сферы.
Женщины убеждали людей, что сами купили жилье по программе, и оно стоило в разы дешевле, чем на рынке недвижимости. Они предлагали клиентам помочь в оформлении документов и сделки. За свои услуги екатеринбурженки просили от 150 тысяч до 900 тысяч рублей.
Когда деньги оказывались у них в руках, обвиняемые говорили, что сделки откладываются по разным причинам.
Мать ранее была судима на имущественное преступление.
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