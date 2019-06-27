В Екатеринбурге мать и дочь обвиняются в мошенничестве с покупкой квартир

Женщины убеждали людей, что сами купили жилье по программе, и оно стоило в разы дешевле, чем на рынке недвижимости. Они предлагали клиентам помочь в оформлении документов и сделки. За свои услуги екатеринбурженки просили от 150 тысяч до 900 тысяч рублей.