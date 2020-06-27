«Живите активно и интересно»: Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днем молодежи

Он отметил, что новому поколению молодых тагильчан непросто выбирать свой жизненный путь, становиться профессионалом, востребованным в обществе. Тем не менее, многие молодые люди уверенно идут вперед, воплощают свои идеи и совершают для города добрые дела.

От вашей жизненной позиции, стремления к профессиональному росту, энергии и творческого потенциала зависит завтрашний день страны. Вам предстоит внести свой вклад в экономическое, интеллектуальное и культурное развитие России, приумножить мощь Свердловской области, сделать Нижний Тагил процветающим.С удовольствием поздравляю всех юных и молодых горожан с праздником. Стремитесь и упорствуйте, находите и творите, живите активно и интересно. Желаю вам оптимизма и исполнения всех желаний, написал Пинаев.