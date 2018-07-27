Урны и скамейки установлены в парке «Народный» в Нижнем Тагиле

Благоустройство парка «Народный» в Нижнем Тагиле продолжается. Подрядчик заканчивает подготовку основания для детской площадки и хоккейного корта.

Парк пользуется популярностью у жителей Нижнего Тагила. Здесь можно встретить легкоатлетов и любителей скандинавской ходьбы. Дети вместе со взрослыми катаются на роликах, скейтбордах и велосипедах.