Урны и скамейки установлены в парке «Народный» в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле в парке «Народный» в рамках второго этапа благоустройства установили скамейки и урны.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагильский рабочий»
Благоустройство парка «Народный» в Нижнем Тагиле продолжается. Подрядчик заканчивает подготовку основания для детской площадки и хоккейного корта.
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Парк пользуется популярностью у жителей Нижнего Тагила. Здесь можно встретить легкоатлетов и любителей скандинавской ходьбы. Дети вместе со взрослыми катаются на роликах, скейтбордах и велосипедах.
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