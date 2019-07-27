В Нижнем Тагиле жительница дома, где произошел взрыв, не пускает в квартиру рабочих
Сегодня, 10:44ОбществоФото: TagilCity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мэрия Нижнего Тагила намерена через суд добиваться допуска в одну из квартир в доме на Черноисточинском шоссе, где 10 июня взорвался газ, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказал первый вице-мэр Вячеслав Горячкин, в доме уже проведены работы по замене окон, электрощитов и проводки. Специалисты готовы запустить газ, но не могут этого сделать из-за того, что женщина отказывается пускать рабочих.
Прокуратура уже обратилась в суд для того, чтобы можно было принудительно попасть всё-таки в это жильё. Остальные граждане все нормально, адекватно реагировали, сказал вице-мэр.
Напомним, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием. Хозяин взорвавшейся квартиры умер в больнице.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей