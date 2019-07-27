В Нижнем Тагиле жительница дома, где произошел взрыв, не пускает в квартиру рабочих

Как рассказал первый вице-мэр Вячеслав Горячкин, в доме уже проведены работы по замене окон, электрощитов и проводки. Специалисты готовы запустить газ, но не могут этого сделать из-за того, что женщина отказывается пускать рабочих.

Прокуратура уже обратилась в суд для того, чтобы можно было принудительно попасть всё-таки в это жильё. Остальные граждане все нормально, адекватно реагировали, сказал вице-мэр.