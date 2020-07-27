В крематориях Свердловской области рассказали о возросшей нагрузке

Многодневная очередь образовалась в крематории Екатеринбурга в связи с затянувшейся жарой и короновирусной пандемией. Хранение тела в крематории обходится в 800 рублей, поэтому многие соглашаются доплатить за срочную кремацию и хранить урну за 10 рублей в день, что экономичнее, но в период скачка смертности это стало одной из причин возникновения очередей.

Работы прибавилось и у похоронных служб, по мнению одного из сотрудников работы стало на 80% больше, сам он выходит в смену без выходных и постоянно ездит в крематорий, где может простоять несколько часов в очереди, ожидая оформления.

Возникают сложности и с бюрократическими делами, некоторым приходится ждать несколько дней, чтобы получить справку о смерти, несмотря на то, что прощальная церемония уже прошла.

Родственникам умерших приходится ждать не только документы, люди проводят в ожидании урны с прахом. Так некоторым приходится платить за ожидание, чтобы забрать урну, хотя сама задержка связана с наплывом работ.

Некоторые сотрудники сообщают, что крематорий не справляется с наплывом работы. Возникает необходимость налаживания беспрерывных смен, печки не отключают. Также сотрудник добавляет, что работа на территории крематория организована в соответствие с требованиями безопасности в период пандемии. Сотрудники ходят в масках и соблюдают социальную дистанцию.