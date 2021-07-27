Суд отказал Сергею Нетиевскому во взыскании 9,3 миллиона с «Уральских пельменей»

Сергей Нетиевский подал исковое заявление на «Уральские пельмени» весной 2021 года. Нетиевский утверждал, что нарушены его права на исполнение ролей в многочисленных выпусках передачи, пишет «КП-Екатеринбург».
В заключённом договоре было указано, что сцены с его участием должны были показать на ТВ несколько раз, стояло конкретное число. Но после эти эпизоды были и в выпусках программы «Уральские пельмени. Любимое», где они были сделаны на основе старых выпусков. При этом Нетиевскому об этом не сообщили.
Сначала Нетиевский обратился в арбитражный суд Москвы. Однако по итогам заседания суд отказал Нетиевскому во взыскании. Тогда актёр обратился в апелляционный суд.
По словам директора «Уральских пельменей» Евгения Орлова, Нетиевский настаивал на разбирательстве суда во всех нюансах этого дела. Но в конечном результате апелляционный суд решил, что решение предыдущей инстанции об отказе во взыскании вполне законно и не стал его менять.
Напомним, в 2016 году Сергей Нетиевский ушёл из передачи, так как коллеги предъявили ему обвинение в том, что он присваивал себе деньги, а также употреблял логотип «Уральских пельменей» с целью коммерции. Нетиевский через арбитражный суд Свердловской области снова стал директором передачи, однако вскоре руководство всё же сменилось.