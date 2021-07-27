Суд отказал Сергею Нетиевскому во взыскании 9,3 миллиона с «Уральских пельменей»

Суд отказал Сергею Нетиевскому во взыскании 9,3 миллиона с «Уральских пельменей»
Суд отказал Сергею Нетиевскому во взыскании 9,3 миллиона с «Уральских пельменей»
Сегодня, 09:22ОбществоФото: группа "Уральские пельмени" во ВКонтакте
Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы оставил вынесенное ранее решение об отказе Нетиевскому во взыскании без изменений. Заседание состоялось 26 июля 2021 года.

Сергей Нетиевский подал исковое заявление на «Уральские пельмени» весной 2021 года. Нетиевский утверждал, что нарушены его права на исполнение ролей в многочисленных выпусках передачи, пишет «КП-Екатеринбург».

В заключённом договоре было указано, что сцены с его участием должны были показать на ТВ несколько раз, стояло конкретное число. Но после эти эпизоды были и в выпусках программы «Уральские пельмени. Любимое», где они были сделаны на основе старых выпусков. При этом Нетиевскому об этом не сообщили.

Сначала Нетиевский обратился в арбитражный суд Москвы. Однако по итогам заседания суд отказал Нетиевскому во взыскании. Тогда актёр обратился в апелляционный суд.

По словам директора «Уральских пельменей» Евгения Орлова, Нетиевский настаивал на разбирательстве суда во всех нюансах этого дела. Но в конечном результате апелляционный суд решил, что решение предыдущей инстанции об отказе во взыскании вполне законно и не стал его менять.

Напомним, в 2016 году Сергей Нетиевский ушёл из передачи, так как коллеги предъявили ему обвинение в том, что он присваивал себе деньги, а также употреблял логотип «Уральских пельменей» с целью коммерции. Нетиевский через арбитражный суд Свердловской области снова стал директором передачи, однако вскоре руководство всё же сменилось.

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