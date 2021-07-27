Суд отказал Сергею Нетиевскому во взыскании 9,3 миллиона с «Уральских пельменей»

В заключённом договоре было указано, что сцены с его участием должны были показать на ТВ несколько раз, стояло конкретное число. Но после эти эпизоды были и в выпусках программы «Уральские пельмени. Любимое», где они были сделаны на основе старых выпусков. При этом Нетиевскому об этом не сообщили.