Бывший вице-губернатор Курской области осужден на два года за взятку более 1 млн руб
Бывший заместитель губернатора Курской области Василий Зубков приговорен к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере суммы взятки.
27 августа Ленинский районный суд Курска вынес приговор экс-заместителю губернатора Курской области Василию Зубкову, который обвинялся во взяточничестве.
Решением суда бывший вице-губернатор приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, Василию Зубкову назначен штраф в размере 1 млн 133 тыс. 143 рублей.
Суд вынес также приговор еще двум фигурантам данного дела. Основатель строительной организации «Своя квартира» Александр Филимонов приговорен к двум годам лишения свободы. Бывший замначальника противопожарной службы Курской области Андрей Занин приговорен к 1,5 годам лишения свободы. Оба соучастника будут отбывать наказание в колонии строгого режима и выплатят штраф в размере более 1 млн рублей.
Директор компании Наталья Кретова выплатит штраф в размере 0,5 млн рублей.