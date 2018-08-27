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Бывший вице-губернатор Курской области осужден на два года за взятку более 1 млн руб
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Rsytsmnjoha

Бывший вице-губернатор Курской области осужден на два года за взятку более 1 млн руб

Сегодня, 19:15Общество
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