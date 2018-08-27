Бывший вице-губернатор Курской области осужден на два года за взятку более 1 млн руб

Решением суда бывший вице-губернатор приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, Василию Зубкову назначен штраф в размере 1 млн 133 тыс. 143 рублей.

Суд вынес также приговор еще двум фигурантам данного дела. Основатель строительной организации «Своя квартира» Александр Филимонов приговорен к двум годам лишения свободы. Бывший замначальника противопожарной службы Курской области Андрей Занин приговорен к 1,5 годам лишения свободы. Оба соучастника будут отбывать наказание в колонии строгого режима и выплатят штраф в размере более 1 млн рублей.