Суд в Нижнем Тагиле отправил больного туберкулезом на принудительное лечение

По сведениям прокуратуры, в ГБУЗ Свердловской области «Верхнесалдинская центральная городская больница» на учете состоит местный житель с туберкулезом в фазе инфильтрации. При этой форме заболевания мужчина представляет опасность для окружающих. Пациент должен был проходить лечение, однако уклонялся от госпитализации и не принимал препараты. При этом, вместе с ним проживают двое несовершеннолетних.