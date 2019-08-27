Суд в Нижнем Тагиле отправил больного туберкулезом на принудительное лечение
Сегодня, 12:46ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Тагилстроевский суд Нижнего Тагила по требованию прокуратуры отправил на принудительное лечение больного туберкулезом мужчину, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда, Нижний Тагил
По сведениям прокуратуры, в ГБУЗ Свердловской области «Верхнесалдинская центральная городская больница» на учете состоит местный житель с туберкулезом в фазе инфильтрации. При этой форме заболевания мужчина представляет опасность для окружающих. Пациент должен был проходить лечение, однако уклонялся от госпитализации и не принимал препараты. При этом, вместе с ним проживают двое несовершеннолетних.
В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд. Исковые требования прокуратуры удовлетворены. Житель Верхней Салды госпитализирован для прохождения принудительного лечения.
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