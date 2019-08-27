В России запустят сервис по обжалованию штрафов за нарушение ПДД
Сегодня, 15:38ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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На сайте Госуслуг в 2020 году появится онлайн-сервис для обжалования штрафов за нарушение ПДД, сообщает РБК со ссылкой на представителя вице-премьера Максима Акимова.
Сначала функция будет работать в тестовом режиме. Благодаря сервису можно будет не только обжаловать штраф, но и обратиться к операторам парковок или вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф. Сейчас обжаловать штраф возможно через Госавтоинспекцию.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо дать согласие на получение электронных заказных писем. Извещения гражданам будут приходить в день назначения штрафа, тут же решение возможно обжаловать, прикрепив доказательства, к примеру, запись с видеокамеры.
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