В России запустят сервис по обжалованию штрафов за нарушение ПДД

Сначала функция будет работать в тестовом режиме. Благодаря сервису можно будет не только обжаловать штраф, но и обратиться к операторам парковок или вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф. Сейчас обжаловать штраф возможно через Госавтоинспекцию.