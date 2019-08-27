В Свердловской области 189 тысяч детей отдохнули в летних лагерях
Сегодня, 09:49ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Итоги летней оздоровительной кампании подведены в Свердловской области.
По сообщению департамента информполитики, 189 тысяч юных свердловчан отдохнули в лагерях этим летом, из них 17 тысяч — в санаториях. 108 тысяч уральцев отдохнули в лагерях дневного пребывания, более полутора тысяч школьников посетили Черное море в рамках акции «Поезд здоровья».
Кроме того, в регионе были организованны тематические смены «Юнармии», смены для юных инженеров.
В обеспечении летней оздоровительной кампании в Свердловской области участвовали более тысячи организаций.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей