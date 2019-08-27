В Свердловской области 189 тысяч детей отдохнули в летних лагерях

По сообщению департамента информполитики, 189 тысяч юных свердловчан отдохнули в лагерях этим летом, из них 17 тысяч — в санаториях. 108 тысяч уральцев отдохнули в лагерях дневного пребывания, более полутора тысяч школьников посетили Черное море в рамках акции «Поезд здоровья».