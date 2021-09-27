Два тагильских педагога вышли в финал конкурса «Лидер в образовании»

Два тагильских педагога вышли в финал конкурса «Лидер в образовании»
Два тагильских педагога вышли в финал конкурса «Лидер в образовании»
Сегодня, 16:44ОбществоФото: Flickr
Директор школы № 85 Яна Поддубная и заведующая садиком № 203 Наталья Вяткина представят Нижний Тагил в финале конкурса «Лидер в образовании». Последний этап соревнований пройдёт в Екатеринбурге 30 сентября.

В финал педагогического конкурса вошли четыре города Свердловской области — Екатеринбург, Нижний Тагил, Нижняя Тура и Асбест. Педагогам предстоит выполнить три задания. «Визитную карточку» финалисты заготовят дома, на втором этапе состязания педагоги будут проводить педсовет. В заключении финалистов ждёт самое сложное — круглый стол с министром образования Свердловской области Юрием Биктугановым, сообщает администрация Нижнего Тагила.

Напомним, 2 педагога из Нижнего Тагила стали обладателями премии как лучшие в своей профессии. По 200 тысяч рублей получат Ольга Семенова из 32 школы и Наталья Агинских из детсада «Детство».

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
школаконкурсшкола №32соревнованиеЮрий Биктуганов
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы