Два тагильских педагога вышли в финал конкурса «Лидер в образовании»

В финал педагогического конкурса вошли четыре города Свердловской области — Екатеринбург, Нижний Тагил, Нижняя Тура и Асбест. Педагогам предстоит выполнить три задания. «Визитную карточку» финалисты заготовят дома, на втором этапе состязания педагоги будут проводить педсовет. В заключении финалистов ждёт самое сложное — круглый стол с министром образования Свердловской области Юрием Биктугановым, сообщает администрация Нижнего Тагила.
Напомним, 2 педагога из Нижнего Тагила стали обладателями премии как лучшие в своей профессии. По 200 тысяч рублей получат Ольга Семенова из 32 школы и Наталья Агинских из детсада «Детство».