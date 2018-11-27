Екатеринбург не может найти подрядчика на строительство «Эрмитаж-Урала»

Депутат думы Екатеринбурга Владимир Крицкий заявил, что мэрия Екатеринбурга не может найти подрядчика на объект «Эрмитаж-Урал» потому, что значительно занижена сметная стоимость.

Я знаю позицию всех подрядчиков в городе. Мы больше на муниципальные объекты не придем. Сметная стоимость сильно занижена, заявил Крицкий.

Также депутат заявил, что администрация толкает «строителей к банкротству», занижая цену.