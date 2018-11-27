Екатеринбург не может найти подрядчика на строительство «Эрмитаж-Урала»
Сегодня, 18:39ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Конкурс по строительству объекта «Эрмитаж-Урал» не состоялся из-за отсутствия подрядчика. Депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий связывает данную проблему в заниженной стоимости по смете.
Сюжеты: Екатеринбург
Депутат думы Екатеринбурга Владимир Крицкий заявил, что мэрия Екатеринбурга не может найти подрядчика на объект «Эрмитаж-Урал» потому, что значительно занижена сметная стоимость.
Я знаю позицию всех подрядчиков в городе. Мы больше на муниципальные объекты не придем. Сметная стоимость сильно занижена, заявил Крицкий.
Также депутат заявил, что администрация толкает «строителей к банкротству», занижая цену.
В ноябре был объявлен третий тендер по поиску исполнителя на строительство – центра. Заявленная цена последнего контракта 217,2 млн руб. Предыдущие аукционы не состоялись в виду отсутствия заявок, сообщает Znak.com.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей