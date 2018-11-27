Три фельдшерско-акушерских пункта построены в Свердловской области вместо 14

Об этом рассказал на своей страничке в соцсети депутат Госдумы Андрей Альшевских. Он сообщил, что в этом году строительство ФАПов должно быть завершено, однако в некоторых населенных пунктах не были подготовлены даже площадки. Строительство ФАПов предполагает более улучшения качества оказываемых медуслуг в сельских населенных пунктов.