Три фельдшерско-акушерских пункта построены в Свердловской области вместо 14
Сегодня, 19:22ОбществоФото: pixabay.com
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На строительство каждого выделялось по пять миллионов рублей.
Об этом рассказал на своей страничке в соцсети депутат Госдумы Андрей Альшевских. Он сообщил, что в этом году строительство ФАПов должно быть завершено, однако в некоторых населенных пунктах не были подготовлены даже площадки. Строительство ФАПов предполагает более улучшения качества оказываемых медуслуг в сельских населенных пунктов.
На строительство каждого объекта выделяли по пять миллионов рублей, пишет «Эхо Москвы».
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