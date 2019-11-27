Подарок мэра. Тагильский Центр защиты населения получит новый эхолот

Согласно документации закупки, размер экрана должен быть не менее 12 дюймов, сенсорный экран, разрешение дисплея — не менее 1280×800, количество маршрутов — не менее 50, а путевых точек — не менее трех тысяч. Как рассказал TagilCity.ru директор Центра защиты Сергей Коперкин, оборудование предназначено для поисковых работ под водой.