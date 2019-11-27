Подарок мэра. Тагильский Центр защиты населения получит новый эхолот
Сегодня, 11:12ОбществоФото: cznnt.ru
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25 ноября администрация Нижнего Тагила разместила аукцион на покупку эхолот-картплоттера за 309 тысяч рублей для Центра защиты населения и территории города.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно документации закупки, размер экрана должен быть не менее 12 дюймов, сенсорный экран, разрешение дисплея — не менее 1280×800, количество маршрутов — не менее 50, а путевых точек — не менее трех тысяч. Как рассказал TagilCity.ru директор Центра защиты Сергей Коперкин, оборудование предназначено для поисковых работ под водой.
Это оборудование с 3D-датчиком, которое может обнаружить какие-то предметы именно под водой, сообщил руководитель.
Также он отметил, что эхолот — это подарок главы города Владислава Пинаева ко Дню спасателя (27 декабря) за счёт внебюджетных средств.
Дата окончания подачи заявок — 6 декабря. Электронный аукцион состоится 10 декабря.
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