Полиция Нижнего Тагила разыскивает нарушителей, уклоняющихся от уплаты штрафов
Сегодня, 12:58ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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В Нижнем Тагиле полиция проводит мероприятия, направленные на розыск правонарушителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
За 10 месяцев этого года к административной ответственности по статье «Уклонение от исполнения административного наказания» привлечены 2,7 тысячи человек, вынесено 1,9 тысячи административных арестов, 121 правонарушитель оштрафованы, 251 человек привлечен к административным работам.
Для привлечения должников к административной ответственности полицейские прибегают к помощи системы «Безопасный город». В октябре благодаря ей удалось идентифицировать 19 неплательщиков штрафов. В отношении них был применен административный арест.
Узнать о наличии неуплаченных штрафов можно по телефону 8 (3435) 97-66-91.
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