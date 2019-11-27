Полиция Нижнего Тагила разыскивает нарушителей, уклоняющихся от уплаты штрафов

За 10 месяцев этого года к административной ответственности по статье «Уклонение от исполнения административного наказания» привлечены 2,7 тысячи человек, вынесено 1,9 тысячи административных арестов, 121 правонарушитель оштрафованы, 251 человек привлечен к административным работам.

Для привлечения должников к административной ответственности полицейские прибегают к помощи системы «Безопасный город». В октябре благодаря ей удалось идентифицировать 19 неплательщиков штрафов. В отношении них был применен административный арест.