Нижний Тагил вошел в список городов с обеспеченностью населения жильем ниже среднего

Нижний Тагил вошел в список городов, где обеспеченность населения жильем находится на уровне ниже среднего.

В России в среднем на одного жителя приходится 27,8 квадратных метра жилья. К такому выводу пришли специалисты Общероссийского народного фронта и рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК). По словам гендиректора РАСК Николая Алексеенко, это ниже рекомендованного уровня в 30 квадратных метров. Эксперты проанализировали данные 1117 российских городов. Оказалось, что только 84 из них можно считать, в целом, благополучными относительно обеспеченности жильем. Там ежегодно строится более 0,1 квадратного метра на человека. Еще в 144 городах строительство ведется активно, но жилых площадей меньше среднего. По данным РАСК, наиболее напряженная ситуация в 511 городах. Там обеспеченность жильем составляет ниже среднего, а на каждого человека строится менее 0,1 квадратного метра в год. Многие города расположены в Приволжском, Сибирском и Уральском федеральном округах. Более 70% из них составляют малые города, где население не превышает 50 тысяч человек. Однако в 47 городах проживает более 100 тысяч населения. Среди них Новокузнецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Волжский, Мурманск, Нижневартовск, Комсомольск-на-Амуре. Строительство на данный момент, по данным экспертов, ведется в 308 из 1117 городов. 24 миллиона человек проживают в населенных пунктах, где строительство не ведется.

