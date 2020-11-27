Нижний Тагил вошел в список городов с обеспеченностью населения жильем ниже среднего

По данным РАСК, наиболее напряженная ситуация в 511 городах. Там обеспеченность жильем составляет ниже среднего, а на каждого человека строится менее 0,1 квадратного метра в год. Многие города расположены в Приволжском, Сибирском и Уральском федеральном округах. Более 70% из них составляют малые города, где население не превышает 50 тысяч человек. Однако в 47 городах проживает более 100 тысяч населения. Среди них Новокузнецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Волжский, Мурманск, Нижневартовск, Комсомольск-на-Амуре.