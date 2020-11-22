Мэрия Нижнего Тагила закупит 20 квартир в новостройках

Мэрия Нижнего Тагила закупит 20 квартир в новостройках

Сегодня, 20:42ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика на покупку квартир в рамках программы «Стимулирование развития жилищного строительства».

Начальная стоимость контракта составила 26,9 миллиона рублей. Конкурс был объявлен 19 ноября, заявки будут приниматься до 1 декабря 2020 года.

Квартиры приобретаются в рамках программы «Стимулирование развития жилищного строительства», задачами которой являются ликвидация аварийного и ветхого жилья, стимулирование спроса на недвижимость для населения, в том числе и с помощью ипотечного кредитования, а также обеспечение строительного комплекса кадрами.

Общая площадь помещений составит не менее 723,2 квадратных метров, при этом не будет учитываться площадь балконов и лоджий. Приобретут девять однокомнатных квартир, столько же двухкомнатных и две трехкомнатные.

Согласно техническому заданию, квартира может располагаться на любом этаже многоэтажного дома, кроме цокольных и подвальных помещений. Класс энергоэффективности дома должен быть не ниже класса «В».

Жилой дом должен быть подключен к централизованным инженерно-техническим сетям. Лифты должны быть оснащены кабиной, которая предназначена для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом, а освещение лестничных площадок должно быть с датчиками движения и освещенности.

В квартирах должен быть дверной звонок, мойка со смесителем, унитаз с сиденьем и бачком, розетки, выключатели, электрическая или газовая плита и радиаторы отопления с терморегуляторами.

Договор с подрядчиком будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле 19 ноября также был объявлен конкурс на приобретение 14 квартир для переселения из ветхого жилья.

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