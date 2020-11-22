Мэрия Нижнего Тагила закупит 20 квартир в новостройках

Жилой дом должен быть подключен к централизованным инженерно-техническим сетям. Лифты должны быть оснащены кабиной, которая предназначена для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом, а освещение лестничных площадок должно быть с датчиками движения и освещенности.