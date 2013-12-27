Как отличить пьянчужку в Нижнем Тагиле от реально пострадавшего, или когда нужно вызывать «скорую»

И вот тут начинается самое интересное: пострадавший оказывается вовсе даже и не пострадавшим, а просто перепившим гражданином, у которого «душа болит»... а «скорая»-то уже едет. Да, можно сказать, тоже человек, но, согласитесь, есть разница между ситуациями, когда все, что нужно - промыть желудок и предотвратить обезвоживание, или доставить в реанимацию с сердечным приступом или инсультом.

TagilCity.ru уже не раз писал отзывы работников «скорой помощи», которые говорят, что их часто используют как такси. 600-700 вызовов в день - нормально, но какой процент «пустых» обращений приходится на эту цифру.

А вот история, которую рассказала редакции TagilCity.ru Ирина:

На двадцатой минуте ей, видимо, полегчало, она строго так посмотрела на меня, и с матом: «Что, б..., в психушку меня упрятать решила, че те надо от меня», перевернулась на живот и поползла в сторону. Я в полном шоке, понимаю, что вызвала «скорую» для пьянчужки, которой просто отлежаться надо было, которую ее же собутыльники сейчас найдут, унесут в квартиру или куда там.

Тем временем приехала машина, врачи погрузили женщину и увезли, я даже не стала выяснять, куда именно, пусть и в психушку. Теперь буду нюхать этих пострадавших, что ли, такой позор!

По всей видимости, именно из-за таких больных люди проходят мимо реально нуждающихся в помощи. Напомним, прошлой весной по дороге на работу прямо на улице потерял сознание тагильчанин. Человек, ведущий здоровый образ жизни, не пьющий - но никто не обратил внимание, никто не помог. Даже когда мужчина очнулся и стал искать очки (зрение очень плохое, без них ничего не видно) - даже на эту просьбу помощи никто не откликнулся. В комментариях к новости об этом происшествии кто-то отписался:

Просто очерствела душа граждан, насмотревшись на тагильских алкашей, которые встречаются им на пути в непотребных позах...

В современной обстановке здравоохранения, когда нет возможности направить отдельную машину на каждый адрес по вызову, когда на «скорой» предпочитают добираться до больницы как на такси, когда пьяных (могли бы и не пить в таких количествах) больше, чем людей с реальными экстренными проблемами здоровья - простите, но первым помогать желание пропадает.