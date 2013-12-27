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Как отличить пьянчужку в Нижнем Тагиле от реально пострадавшего, или когда нужно вызывать «скорую»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Как отличить пьянчужку в Нижнем Тагиле от реально пострадавшего, или когда нужно вызывать «скорую»

27 декабря 2013, 12:10Общество
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