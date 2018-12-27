Подожгли в багажнике: двое свердловчан избили товарища и попытались спрятать тело
Двое жителей поселка Зайково осуждены на 10 и 5 лет колонии. Мужчины избили друга и, подумав что он умер, поместили тело в багажник, а затем подожгли его, однако мужчина скончался от отравления угарным газом.
Подсудимые и потерпевший вместе работали на стройке коттеджного поселка в Березовском. Летом 2017 года мужчины выпивали вместе. Между ними начался конфликт из-за того, что потерпевший начал угрожать товарищам топором.
После того, как у потерпевшего отобрали топор, один из обвиняемых набросился на него и избил, в результате чего мужчина потерял сознание. Подсудимые подумали, что он умер, и решили скрыть следы преступления. Они положили тело в багажник машины и попытались уехать, однако поскольку никто из них не умел водить машину, им удалось выехать лишь за пределы коттеджного поселка.
После этого мужчины подожгли автомобиль, а сами ушли пешком обратно.
Медэкспертиза показала, что мужчина, находившийся в багажнике, скончался от отравления угарным газом. Один из подсудимых получил 10 лет колонии, второй – пять лет. Также по решению суда они должны выплатить родственникам умершего 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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