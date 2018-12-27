Подожгли в багажнике: двое свердловчан избили товарища и попытались спрятать тело

Подсудимые и потерпевший вместе работали на стройке коттеджного поселка в Березовском. Летом 2017 года мужчины выпивали вместе. Между ними начался конфликт из-за того, что потерпевший начал угрожать товарищам топором.

После того, как у потерпевшего отобрали топор, один из обвиняемых набросился на него и избил, в результате чего мужчина потерял сознание. Подсудимые подумали, что он умер, и решили скрыть следы преступления. Они положили тело в багажник машины и попытались уехать, однако поскольку никто из них не умел водить машину, им удалось выехать лишь за пределы коттеджного поселка.

После этого мужчины подожгли автомобиль, а сами ушли пешком обратно.