«Город с башней на горе»: что означает логотип в честь 300-летия Нижнего Тагила

25 января в Нижнем Тагиле завершилось голосование за логотип празднования 300-летия города.

Победителем стала эмблема дизайнера Елены Кирилюк и маркетолога Макса Щербинина, на которой изображена Лисья гора, его слоган - «Город с башней на горе». После объявления результатов тагильчане стали активно обсуждать победивший вариант в соцсетях, а мы решили пообщаться с авторами работ, которые были представлены на конкурс. Один из создателей победившего логотипа, Макс Щербинин, рассказал редакции TagilCity.ru о концепции эмблемы. Он отметил, что логотип — это, прежде всего, особый жанр, для него важна простота восприятия, суть должна схватываться за долю секунды. Также важна воспроизводимость на разных носителях: полноцвет, моноцвет, инверсия. По стилистике наш логотип лаконичный, современный, минималистичный,пояснил создетель. По его словам, был использован архетипический подход. В некоторых представленных на конкурсе логотипах присутствует ржавчина, оружие победы, а это — «воля к смерти», считает собеседник редакции. Мы постарались нашим логотипом вызвать у тагильчан волю к жизни.рассказал Щербинин. Слоган «Город с башней на горе» появился ранее, когда проходил конкурс на логотип туристического брэнда Нижнего Тагила. Создатели увидели в соцсетях объявление и решили принять участие. Я был очень рад, когда на совещании в администрации Нижнего Тагила посыл к жизни уловил и мэр Владислав Пинаев, и работники музея. Всегда надо говорить о позитиве и надежде,заключил маркетолог. Также положительно о победившей эмблеме высказалась в беседе с редакцией директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева. Мне победивший логотип представляется интересным, лаконичным, концептуальным и современным. Очень нравится слоган и все символы, которые там использованы: башня на Лисьей горе, очертание самой горы, малахитовый цвет лепестков. Они напоминают контуры каменного цветка, также можно их расценивать, как часть известного тагильского ажурного чугунного ограждения,поделилась Меркушева. Он пояснила, что логотип будет использоваться везде: на футболках, блокнотах, ручках. С точки зрения дизайна эмблема достаточно выдержана и современна. Директор музея добавила, что создание логотипа, который связан со знаковым событием, — это достаточно сложная задача. Он рассчитан прежде всего на горожан всех возрастов и должен быть ясен и понятен всем. Молодежь, помимо истории хочет видеть будущее, которое должно быть отражено в логотипе. Я считаю, что победила достойная работа среди равных. У нас нет горечи от того, что логотип, представленный нами, проиграл,сказала Меркушева. Напомним, 300-летие Нижнего Тагила будет праздноваться в 2022 году. Выбранная горожанами эмблема будет использована для оформления города и на сувенирной продукции.

