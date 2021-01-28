«Город с башней на горе»: что означает логотип в честь 300-летия Нижнего Тагила

Победителем стала эмблема дизайнера Елены Кирилюк и маркетолога Макса Щербинина, на которой изображена Лисья гора, его слоган - «Город с башней на горе». После объявления результатов тагильчане стали активно обсуждать победивший вариант в соцсетях, а мы решили пообщаться с авторами работ, которые были представлены на конкурс.