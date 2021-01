Школьники из Нижнего Тагила победили в олимпиаде по робототехнике, сообщает пресс-служба администрации города.

Егор и Михаил являются воспитанниками ГДДЮТ. Они поучаствовали в осеннем этапе олимпиады по робототехнике Центра Педагогического Мастерства в Москве. Ребята смогли справиться с предложенными заданиями. На данный момент они планируют принять участие в зимнем и финальном этапах олимпиады. Video: видео с YouTube-канала "Andrei Ermakov" Напомним, в декабре школьники из 31 образовательного учреждения Нижнего Тагила приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Школьники Тагила приняли участие во Всероссийской олимпиаде в рамках нацпроекта БКАД

