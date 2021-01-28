В Екатеринбурге на мороз выбросили сумку с новорожденными щенками

Девушка проходила мимо и услышала, как пищат щенята. О них она сообщила в Благотворительный фонд помощи бездомным животным.
Как рассказали очевидцы, щенята провели на остановке сутки. Сейчас они находятся у волонтеров.
Новорожденные щенки не держат температуру, из-за голода падает глюкоза в крови, рассказывается на странице фонда в социальных сетях.
На данный момент щенкам требуется особый уход.
Напомним, ранее екатеринбургские зоозащитники спасли кошку, которая умирала в запертой квартире. Еще ранее зооспасатель вытащил кота из подвала, который пострадал во время пожара на улице Рассветная.