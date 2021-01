В Екатеринбурге на мороз выбросили сумку с новорожденными щенками

В Екатеринбурге на остановке общественного транспорта на улице Сухоложская была найдена сумка с семью новорожденными щенками.

Девушка проходила мимо и услышала, как пищат щенята. О них она сообщила в Благотворительный фонд помощи бездомным животным. Как рассказали очевидцы, щенята провели на остановке сутки. Сейчас они находятся у волонтеров. Новорожденные щенки не держат температуру, из-за голода падает глюкоза в крови, рассказывается на странице фонда в социальных сетях. На данный момент щенкам требуется особый уход. Напомним, ранее екатеринбургские зоозащитники спасли кошку, которая умирала в запертой квартире. Еще ранее зооспасатель вытащил кота из подвала, который пострадал во время пожара на улице Рассветная. В Екатеринбурге волонтеры отыскали выжившего кота после пожара на улице Рассветная

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter