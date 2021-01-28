В Екатеринбурге на мороз выбросили сумку с новорожденными щенками

В Екатеринбурге на мороз выбросили сумку с новорожденными щенками

Сегодня, 13:55
Общество
Photo: скриншот видео на странице фонда в Instgram
В Екатеринбурге на остановке общественного транспорта на улице Сухоложская была найдена сумка с семью новорожденными щенками.

Девушка проходила мимо и услышала, как пищат щенята. О них она сообщила в Благотворительный фонд помощи бездомным животным.

Как рассказали очевидцы, щенята провели на остановке сутки. Сейчас они находятся у волонтеров.

Новорожденные щенки не держат температуру, из-за голода падает глюкоза в крови, рассказывается на странице фонда в социальных сетях.

На данный момент щенкам требуется особый уход.

Напомним, ранее екатеринбургские зоозащитники спасли кошку, которая умирала в запертой квартире. Еще ранее зооспасатель вытащил кота из подвала, который пострадал во время пожара на улице Рассветная.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
животныещенкиЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы