«Ищем дом»: после закрытия Артемовского приюта волонтеры экстренно раздают собак

Зоозащитники из Нижнего Тагила предостерегают людей от бездумного выбора собаки в качестве, например, новогоднего подарка. Тагильчанка Диана Гордеева, работающая в местном приюте для бездомных животных, рассказывает, что у большинства обитателей подобных приютов имеются проблемы со здоровьем и поведением. Если «принуждать» человека взять собаку, об особенностях которой известно мало, вскоре такое животное может вновь оказаться на улице.