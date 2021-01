«Ищем дом»: после закрытия Артемовского приюта волонтеры экстренно раздают собак

В Свердловской области после закрытия Артемовского приюта волонтеры начали раздавать бродячих собак. Редакция TagilCity.ru выяснила, как идет процесс поиска животным нового дома.

Объявления о собаках, ищущих новый дом, заметили в социальных сетях жители Свердловской области. В связи с новогодними праздниками животных предлагалось забрать в качестве подарка и получить «пушистого друга». По словам Евгении, помогающей активистам распространять объявления о раздаче животных, большинство собак раньше жили в домах, поэтому на их шеях есть следы от ошейников. Изначально собак было около 150, на данный момент их осталось около 60. Волонтеры пока договариваются, чтобы собак не выгнали, кормят и лечат их и пытаются пристроить, рассказала TagilCity.ru Евгения. В общей сложности за животными присматривает несколько волонтеров. Кто-то занимается тем, что кормит, кто-то фотографирует, а кто-то проводит «собеседование» с потенциальными покупателями. Остальные собаки либо пристроены, либо на временных передержках находятся и тоже ищут дом без риска оказаться на улице,отметила Евгения. Зоозащитники из Нижнего Тагила предостерегают людей от бездумного выбора собаки в качестве, например, новогоднего подарка. Тагильчанка Диана Гордеева, работающая в местном приюте для бездомных животных, рассказывает, что у большинства обитателей подобных приютов имеются проблемы со здоровьем и поведением. Если «принуждать» человека взять собаку, об особенностях которой известно мало, вскоре такое животное может вновь оказаться на улице. Желание завести домашнего питомца должно быть осознанным, также человека могут оттолкнуть внезапные проблемы со здоровьем собаки, о которых его не предупреждали, подчеркнула Диана. Чтобы свести до минимума отказ от животных, волонтеры отбирают хозяев для собак с помощью бесед. После того, как животное находит дом, новый хозяин присылает фотографии о его жизни на новом месте. Напомним, в середине декабря стало известно, что в Артемовском закрылся скандальный приют, куда свозили отловленных собак из разных населенных пунктов Свердловской области. На данное решение повлияли зоозащитники, которые обратили внимание жестокое обращение с животными в этом приюте. В конце декабря в приют с проверкой нагрянула Артемовская прокуратура, которая выявила множество нарушений регионального и федерального законодательств. Прокуратура выявила массовые нарушения в Артемовском приюте для животных После закрытия учреждения отловленных собак начали привозить в неприспособленный ангар в том же Артемовском. Передержка закончилась 25 декабря, но пока волонтеры договариваются, чтобы собаки не оказались на улице. На декабрьской пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что у него «нет ответа по проблеме». На решение вопроса потребуется примерно 130 миллионов рублей. Позже глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал условия, при которых строительство нового питомника станет возможным. По его словам, работа потребует свыше 100 миллионов рублей. Также власти думают над техническими и экономическими возможностями реализации проекта. Куйвашев рассказал о строительстве питомника для бездомных животных в Нижнем Тагиле

