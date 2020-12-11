Скандальный «адский» приют на Урале закрыли

Скандальный «адский» приют на Урале закрыли

Сегодня, 09:01ОбществоPhoto: личная страница Вячеслава Вегнера во "Вконтакте"
В Артемовском закрылся скандальный приют для собак, куда свозили отловленных собак с разных населенных пунктов Свердловской области.

На жестокое обращение с животными обратили внимание зоозащитники. Теперь отловленных собак привозят в неприспособленный ангар в том же Артемовском.

У всех на слуху пресловутый «концлагерь» для собак в Артёмовском. Администрация и новый глава настроены решать проблему. Но пунктом заведует частная контора,рассказал депутат Законодательного собрания региона Вячеслав Вегнер на своей странице во «Вконтакте».

Он рассказал, что собаки мерзнут, клетки у них маленькие. По словам депутата, передержку закроют 25 декабря. Однако в Свердловской области нет передержек, которые могли бы соответствовать условиям. Он добавил, что часть собак волонтеры пристроят, но большинство будут выпущены к месту отлова после проведения чипирования, стерилизации и прививания от столбняка.

Необходимо проконтролировать, чтобы ни один пес не был убит. А что дальше? Кто отловом будет заниматься в дальнейшем?пишет Вегнер.

Депутат отметил, что нужно заниматься строительством. Он обсудил вопрос с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, а также его заместителем Алексеем Орловым и предложил выстраивать передержки в рамках ГБУ и государственно-частного партнерства.

Напомним, ранее волонтеры обратились с заявлением в полицию, где указали, что в приюте Артемовского собак морят голодом, они умирают от болезней и обезвоживания, а также трупы животных не захоранивают. В результате прокуратура начала проверку по данному факту.

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