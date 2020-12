Скандальный «адский» приют на Урале закрыли

В Артемовском закрылся скандальный приют для собак, куда свозили отловленных собак с разных населенных пунктов Свердловской области.

На жестокое обращение с животными обратили внимание зоозащитники. Теперь отловленных собак привозят в неприспособленный ангар в том же Артемовском. У всех на слуху пресловутый «концлагерь» для собак в Артёмовском. Администрация и новый глава настроены решать проблему. Но пунктом заведует частная контора,рассказал депутат Законодательного собрания региона Вячеслав Вегнер на своей странице во «Вконтакте». Он рассказал, что собаки мерзнут, клетки у них маленькие. По словам депутата, передержку закроют 25 декабря. Однако в Свердловской области нет передержек, которые могли бы соответствовать условиям. Он добавил, что часть собак волонтеры пристроят, но большинство будут выпущены к месту отлова после проведения чипирования, стерилизации и прививания от столбняка. Необходимо проконтролировать, чтобы ни один пес не был убит. А что дальше? Кто отловом будет заниматься в дальнейшем?пишет Вегнер. Депутат отметил, что нужно заниматься строительством. Он обсудил вопрос с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, а также его заместителем Алексеем Орловым и предложил выстраивать передержки в рамках ГБУ и государственно-частного партнерства. Напомним, ранее волонтеры обратились с заявлением в полицию, где указали, что в приюте Артемовского собак морят голодом, они умирают от болезней и обезвоживания, а также трупы животных не захоранивают. В результате прокуратура начала проверку по данному факту. «Трупы среди живых»: активисты сообщили об издевательствах в собачьем приюте на Урале

