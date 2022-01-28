Жители дома в Екатеринбурге жалуются на соседку с психическим расстройством

Женщина «со справкой» в Екатеринбурге нападает на людей

Жители одного из многоквартирных домов в Екатеринбурге жалуются на соседку, страдающую психическим расстройством. По их словам, в период обострений она становится буйной.

Этот дом расположен в центре Екатеринбурга. Квартиры в нем муниципальные и частные. Одну из них по договору социального найма в 2019 году получила женщина с нарушением психики. И вот уже третий год она, как заявляют соседи, наводит на них страх. Два последних конфликта связаны с потопом в квартире на первом этаже. Как выяснили коммунальщики, вода в помещение хлынула из верхней. Это нездоровая горожанка не закрыла у себя кран. А еще она пыталась избить хозяйку эротического магазина «Ты и Я», говорят очевидцы. Видео: Е1 По словам местных жителей, особенно агрессивно женщина ведет себя в период обострений. Она вламывается в магазины, кричит на покупателей и продавцов, раскидывает товары, вытряхивает из вазонов землю, и даже пытается лезть в драку. Соседи знают, что женщина состоит на учете в «психушке», но решить проблему не могут, сообщает Е1.

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