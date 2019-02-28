11 незаконный свалок были ликвидированы в Свердловской области

Всего ЕМУП «Спецавтобаза» обнаружило порядка 600 стихийных свалок мусора. 11 из них были ликвидированы. Самая большая свалка находилась в Кировском районе Екатеринбурга. С помощью шести машин и трех погрузчиков с нее были вывезены 122 кубометра отходов.

По словам главы ЕМУП Григория Вихарева, ранее подрядчики нередко оставляли отходы в лесах и на полях вместо того, чтобы отвезти на полигон, где за это необходимо внести плату.

Собственник земли самостоятельно должен убирать несанкционированные свалки. В случае, если этого не происходит, региональный оператор выполняет уборку, но взыскивает затраты с владельца участка, сообщает Znak.com.