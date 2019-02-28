Мусоросортировочный завод в Нижнем Тагиле будет спроектирован ООО «ИТЭ-Проект»

Победу в торгах, проведенных АО «Облкоммунэнерго», одержало ООО «ИТЭ-Проект». Претендентами на проектирование завода также были Уральский федеральный университет и ОАО «Челябинский институт по проектированию заводов тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения».

Инвестиции в строительство мусоросортировочного завода направит «Облокоммунэнерго». Победившая компания разработает проект объектов и изучит местность, на которых будут возведены здания. Фирмой «ИТЭ-Проект» будет разработан процесс сортировки ТКО и фракций, не подлежащих дальнейшему использованию. Документация для заказчика будет подготовлена в течение 2019 – начала 2020 годов.