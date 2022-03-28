Матери карпинской «девочки из шкафа» запрошено 6 лет тюрьмы

Прокурор запросил 6 лет державшей полгода дочку в шкафу свердловчанке

Шесть лет запросил прокурор для жительницы Карпинска, которая полгода держала свою новорожденную дочь в шкафу.

Женщина обвиняется в оставлении в опасности, истязаниях несовершеннолетнего, умышленном причинении вреда средней тяжести, а также ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Судебное расследование было завершено сегодня 28 марта. Гособвинение предоставило доказательства, что в апреле 2020 года женщина самостоятельно родила девочку. Ее материнство установлено решением суда, которое вступило в законную силу. С 29 апреля по 7 октября 2020 года женщина должна была заботиться о ребенке, но оставляла ее надолго одну без воды и еды. Беспомощного младенца она помещала в спортивную сумку и запирала в шкафу, где она могла перегреться, задохнуться или травмироваться. А при обнаружении заболеваний обвиняемая не обращалась в больницу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В результате у девочки усугубилось основное заболевание и появились сопутствующие. Они спровоцировали временное нарушение работы всего организма и длились больше трех недель. Карпинская «девочка из шкафа» возвращена родственникам

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