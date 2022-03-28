Замерзающие годами жители Новоасбеста дождались строительства новой котельной

В 2022 году на строительство будет потрачено 48,4 миллиона и 215,6 миллиона в 2023 году. Работы необходимо окончить до 31 октября 2023 года.
Тепловая мощность котельной составит 8,6 Гкал/ч, годовая выработка тепла — 20,4 тысячи Гкал. Объект площадью 168 квадратных метров разместится на площади в 202,4 квадратных метра и будет работать в круглосуточном режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Здания построят с учетом охранных зон ЛЭП, удобством подъезда на территорию и расположения теплотрассы.
В котельной будут установлены четыре стальных водогрейных котла, оборудованные плавно-двухступенчатыми комбинированными горелками. Электроснабжение котельной предусмотрено по основной и резервной линиям.
Также подрядчик должен оборудовать объект охранной и автоматической пожарной сигнализациями, системами оповещения и управления эвакуацией, автоматизации и диспетчеризации.
Гарантийный срок на выполненные работы составит 60 месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 4 апреля 2022 года.
Напомним, проект котельной за 2,4 миллиона рублей разработала компания из Ижевска ООО ПФ «ЗСК- проект». Износ старой котельной в Новоасбесте составляет 100%. Местные жители много лет жалуются на перебои с теплом, отсутствие горячей воды и перенос сроков отопительного сезона.