Замерзающие годами жители Новоасбеста дождались строительства новой котельной

Замерзающие годами жители Новоасбеста дождались строительства новой котельной
Замерзающие годами жители Новоасбеста дождались строительства новой котельной
Сегодня, 16:44ОбществоФото: 1MI

Новая газовая котельная будет построена в Новоасбесте

264 миллиона выделено для строительства газовой блочной водогрейной котельной в поселке Новоасбест из бюджета Горноуральского городского округа.

В 2022 году на строительство будет потрачено 48,4 миллиона и 215,6 миллиона в 2023 году. Работы необходимо окончить до 31 октября 2023 года.

Тепловая мощность котельной составит 8,6 Гкал/ч, годовая выработка тепла — 20,4 тысячи Гкал. Объект площадью 168 квадратных метров разместится на площади в 202,4 квадратных метра и будет работать в круглосуточном режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Здания построят с учетом охранных зон ЛЭП, удобством подъезда на территорию и расположения теплотрассы.

В котельной будут установлены четыре стальных водогрейных котла, оборудованные плавно-двухступенчатыми комбинированными горелками. Электроснабжение котельной предусмотрено по основной и резервной линиям.

Также подрядчик должен оборудовать объект охранной и автоматической пожарной сигнализациями, системами оповещения и управления эвакуацией, автоматизации и диспетчеризации.

Гарантийный срок на выполненные работы составит 60 месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 4 апреля 2022 года.

Напомним, проект котельной за 2,4 миллиона рублей разработала компания из Ижевска ООО ПФ «ЗСК- проект». Износ старой котельной в Новоасбесте составляет 100%. Местные жители много лет жалуются на перебои с теплом, отсутствие горячей воды и перенос сроков отопительного сезона.

Сюжеты:
ЭксклюзивПригород
Материалы по теме:
строительствокотельнаяновоасбестГорноуральский городской округспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы