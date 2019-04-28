Четыре певца из Екатеринбурга прошли в следующий этап шоу «Песни» на ТНТ

Тимати и Баста предложили участникам шоу разбиться на пары и выбрать одну из песен, на которую исполнителям предстояло придумать и исполнить кавер.

Хип-хоп исполнитель Niletto вместе с певцом Зелимханом исполнили песню Тимати «Гуччи». Оба члена жюри признали, что участники спели проникновенно. А Тимати не узнал свою песню.

Певец из Екатеринбурга Narciss выступил вместе с участницей под псевдонимом Враг. Они исполнили хит Светланы Лободы «Superstar». Тимати и Василий Вакуленко сказали обоим исполнителям «Нет». В последний момент передумал Баста и пропустил в следующий этап обоих участников.

Певица Stasya вместе с напарницей исполнили песню «Глубоко» Монатика. Тимати не понравились обе участницы, но Баста отправил представительницу Екатеринбурга в следующий этап.