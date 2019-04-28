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Четыре певца из Екатеринбурга прошли в следующий этап шоу «Песни» на ТНТ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Четыре певца из Екатеринбурга прошли в следующий этап шоу «Песни» на ТНТ

Сегодня, 16:58ОбществоФото: Е1
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