Пасхальные богослужения прошли в храмах Нижнего Тагила

Пасхальная служба прошла в храмах Нижнего Тагила в ночь с субботы на воскресенье. Тысячи тагильчан отметили православный праздник.

Сегодня и мы в этой радости. Сохраним же её не на один день, не только лишь на пасхальную неделю, не только на 40 дней до Вознесения — сохраним её настолько, насколько это возможно! На всю жизнь сохраним и расскажем о ней всем окружающим! Донесем до всех тех, кто еще не расслышал, кто до сих пор не знает о том, что смерть побеждена, сказал епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений в пасхальном послании всечестному духовенству, преподобному монашеству и боголюбивой пастве Нижнетагильской епархии.

Епископ провел богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила, в котором принял участие глава города Владислав Пинаев.

Во время служения епископ Евгений наградил клириков Казанского мужского монастыря иерея Димитрия Лисника правом ношения камилавки и Свято-Троицкого кафедрального собора иерея Николая Иванова правом ношения набедренника.

Евгений также зачитал послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Видео Видео: официальный сайт Московского Патриарха

По завершении богослужения состоялось освящение артоса – особого хлеба с изображением креста или Воскресения Христова.

Свое наименование Пасха получила от слова «пасах», что в переводе с иврита означает «миновать» или «пройти мимо». От этого слова произошло название Песах или иудейская Пасха.

Отмечается праздник в память исхода еврейского народа из Египта, в православной традиции значение интерпретировалось в «прехождение от смерти – к жизни, от земли – к небу».

День погребения Христа – Страстная пятница – был накануне иудейской Пасхи. Через три дня после погребения к пещере направились женщины, которые намеревались совершить ритуальное умащение тела усопшего. Однако пришедшие обнаружили, что вход в пещеру сдвинут, а сама гробница пуста. Жены-мироносицы первыми узнали о воскрешении Спасителя. День, в который произошло чудо, называют воскресением.