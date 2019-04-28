В Нижнетагильской колонии установили рекорд по количеству свадеб
Сегодня, 10:30ОбществоФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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25 апреля в ИК-5 Нижнего Тагила состоялись сразу 10 свадеб, что является рекордным количеством для одного дня, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вместить молодоженов, родных и сотрудников колонии удалось только в карантинном отделении тюрьмы. Регистрировали свадебные союзы сотрудники отдела ЗАГС Тагилстроевского района Нижнего Тагила.
Свадебная церемония в колонии не отличалась от регистрации брака вне стен воспитательного учреждения. Молодожены выходили под марш Мендельсона, обменивались кольцами, слушали наставления родителей и получали свидетельство о регистрации брака.
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Свадебная церемония закончилась свадебной фотосессией и торжественным чаепитием.
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