Почти 1,5 тысячи самозанятых свердловчан обратились за региональной выплатой
Сегодня, 12:13ОбществоФото: pixabay.com
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В первый же день приема заявлений на получение выплаты в пять тысяч рублей, установленной в Свердловской области Евгением Куйвашевым, в областной Фонд поддержки предпринимательства облилось почти 1,5 тысячи человек, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Коронавирус
Об этом заявил первый заместитель главы области Алексей Орлов на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.
Евгений Куйвашев отметил, что организации единовременной выплаты самозанятым должно быть уделено особое внимание. По расчетам, на эту поддержку может рассчитывать больше 12 тысяч человек.
Ранее в Свердловской области была установлена выплата для самозанятых в размере пяти тысяч рублей. Ее могут получить те, кто оформил статус до 1 апреля 2020 года. На эти цели в бюджете выделено более 60 миллионов рублей. Прием заявок на выплаты осуществляется с 27 апреля.
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