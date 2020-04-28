Почти 1,5 тысячи самозанятых свердловчан обратились за региональной выплатой

Об этом заявил первый заместитель главы области Алексей Орлов на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Евгений Куйвашев отметил, что организации единовременной выплаты самозанятым должно быть уделено особое внимание. По расчетам, на эту поддержку может рассчитывать больше 12 тысяч человек.

Ранее в Свердловской области была установлена выплата для самозанятых в размере пяти тысяч рублей. Ее могут получить те, кто оформил статус до 1 апреля 2020 года. На эти цели в бюджете выделено более 60 миллионов рублей. Прием заявок на выплаты осуществляется с 27 апреля.