В Госдуме предложили освободить самозанятых от налога из-за пандемии коронавируса

Как отметил депутат, у самозанятых граждан отсутствуют отпуска, больничные и иные компенсационные выплаты из-за невозможности работать из-за коронавируса. При этом, оплачивать налог граждане должны. Его сумма составляет 5-6% от общего дохода, который мог сократиться.

Ранее в Совете Федерации было предложено ввести временные налоговые послабления для малого и среднего бизнеса. Сенаторы предложили отсрочить оплату аренды, освободить от налогов и оплаты ЖКХ.

По последним данным, количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет 503 человека, из них 13 в Свердловской области. Кроме того, 24 марта жителя Верхней Салды госпитализировали с подозрением на коронавирус.