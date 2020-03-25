В Госдуме предложили освободить самозанятых от налога из-за пандемии коронавируса
Сегодня, 10:44ЭкономикаФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Депутат Госдумы Борис Чернышев обратился к министру финансов Антону Силуанову с предложением отменить налог для самозанятых до окончания пандемии коронавируса, сообщает RT со ссылкой на письмо депутата министру.
Сюжеты: Коронавирус
Как отметил депутат, у самозанятых граждан отсутствуют отпуска, больничные и иные компенсационные выплаты из-за невозможности работать из-за коронавируса. При этом, оплачивать налог граждане должны. Его сумма составляет 5-6% от общего дохода, который мог сократиться.
Ранее в Совете Федерации было предложено ввести временные налоговые послабления для малого и среднего бизнеса. Сенаторы предложили отсрочить оплату аренды, освободить от налогов и оплаты ЖКХ.
По последним данным, количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет 503 человека, из них 13 в Свердловской области. Кроме того, 24 марта жителя Верхней Салды госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Карта распространения коронавируса в России
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей