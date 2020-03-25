Житель Верней Салды госпитализирован с подозрением на коронавирус

Госпитализированный является работником предприятия. Неделю назад он прибыл из Европы и по распоряжению генерального директора был помещен на карантин, а также сдал анализы. Первое исследование показало отрицательный результат. Однако повторное исследование, которое было проведено в Екатеринбурге, оказалось положительным.

На данный момент пробы отправлены в новосибирский центр, который подтвердит или опровергнет предварительно поставленный диагноз.

В корпорации отмечают, что на базе предприятия был создан оперштаб по борьбе с коронавирусом. Все помещения, в которых находился госпитализированный были продезинфецированы, контакты определены.

Коронавирусная инфекция была объявлена пандемией 11 марта. Во всем мире насчитывается более 424 тысяч зараженных, около 19 тысяч из них погибли. В России, по последним данным, зарегистрировано 503 случая заражения, из них 13 в Свердловской области.