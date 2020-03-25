В Госдуме предложили освободить россиян от оплаты ЖКХ из-за коронавируса
Сегодня, 09:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Государственной думе предложили освободить россиян от оплаты коммунальных платежей, пока не закончится карантин из-за пандемии коронавируса, сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на письмо депутата от ЛДПР Василия Власова министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Владимиру Якушеву.
Сюжеты: Коронавирус
Из-за продолжительного пребывания россиян дома в связи с введением карантинных мер, счета за коммунальные услуги будут увеличиваться, а также вырастут долги. Так, на фоне снижения доходов граждан дополнительные расходы могут стать причиной ухудшения финансового благополучия большинства граждан.
В своем письме Власов предложил временно освободить россиян от коммунальных платежей и просит главу Минстроя провести оценку инициативы и возможность ее реализации.
Напомним, коронавирусная инфекция официально признана пандемией. По всему миру насчитывается более 424 тысяч зараженных, из них около 19 тысяч летальных исходов. В России зафиксировано 503 случая заболевания, в том числе 13 случаев на территории Свердловской области.
Карта распространения коронавируса в России
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