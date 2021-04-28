Около 15 тысяч георгиевских лент раздадут волонтеры в Нижнем Тагиле

Около 15 тысяч георгиевских лент раздадут волонтеры в Нижнем Тагиле
Около 15 тысяч георгиевских лент раздадут волонтеры в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:25ОбществоФото: pixabay.com
В преддверии Дня Победы около 15 тысяч георгиевских лент раздадут волонтеры в Нижнем Тагиле. Акция будет проходить на пяти площадках.

С 6 по 8 мая в Нижнем Тагиле будут раздавать горожанам черно-оранжевый символ Дня Победы в Великой Отечественной войне. Всего в эти дни на пяти площадках будет роздано около 15 тысяч георгиевских лент.

Получить из рук волонтеров ленточки можно будет на Театральной площади, площади Славы, у ТЦ «Кит», монумента памяти горнякам напротив управления ВГОКа по улице Фрунзе, 32, а также на площади на улице Металлургов, 20, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на ведущего специалиста управления по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Нижнего Тагила Светлана Мусатова.

Акции будут проходить в 17 часов на вышеуказанных площадках 6, 7 и 8 мая.

Напомним, в середине мая в Нижнем Тагиле состоится международная акция «Сад памяти», посвященная погибшим в Великой Отечественной войне.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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