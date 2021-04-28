Первая международная шахматная академия появится в Екатеринбурге

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По ее словам, прошедший турнир поспособствует развитию шахматной жизни не только на профессиональном уровне.
Будем ожидать новых чемпионов и новых мероприятий,сообщила Ура.ру Дана Рейзниеце-Озола.
17 марта в Екатеринбурге начался турнир претендентов, однако 26 марта он был приостановлен из-за пандемии COVID-19.
Напомним, 24 февраля в Нижнем Тагиле стартовал этап детского Кубка России по шахматам. Соревнования были названы в честь первого уральского мастера Степана Левитского.