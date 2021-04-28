Первая международная шахматная академия появится в Екатеринбурге

Международная федерация шахмат (FIDE) приняла решение открыть в Екатеринбурге свою академию. На Урале она будет первой. Об этом заявила управляющий директор FIDE Дана Рейзниеце-Озола.

По ее словам, прошедший турнир поспособствует развитию шахматной жизни не только на профессиональном уровне. Будем ожидать новых чемпионов и новых мероприятий,сообщила Ура.ру Дана Рейзниеце-Озола. 17 марта в Екатеринбурге начался турнир претендентов, однако 26 марта он был приостановлен из-за пандемии COVID-19. Напомним, 24 февраля в Нижнем Тагиле стартовал этап детского Кубка России по шахматам. Соревнования были названы в честь первого уральского мастера Степана Левитского. Этап детского Кубка России по шахматам начался в Нижнем Тагиле

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