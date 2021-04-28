Владельцы уральской форелевой фермы спасли часть рыбы из перекрытого водоема

Владельцы уральской форелевой фермы спасли часть рыбы из перекрытого водоема
Владельцы уральской форелевой фермы спасли часть рыбы из перекрытого водоема
Сегодня, 21:41ОбществоФото: pixabay
Сотрудники форелевой фермы сумели забрать часть рабы из рыбохозяйства в Верхнем Тагиле, к которому им перекрыли доступ.

28 апреля сотрудники приехали в населенный пункт и вручную выловили 200 особей, однако какая-то часть рыбы все равно погибла, сообщила Е1 директор по развитию ООО «Глория-фиштур» Екатерина Сбоева.

По ее словам, владелец рыбного хозяйства Алексей Павлов был предупрежден о планирующемся приезде, однако на месте машину не пропустил охранник. Екатерина отметила, что он показал дыру в заборе, через которую сотрудники прошли к своим садкам.

Нам удалось выловить 200 рыб и пешком по берегу вынести ее, машина к садкам не может подъехать к этому месту,подчеркнула Екатерина Сбоева.

28 апреля представители форелевой фермы встретились с главой Верхнего Тагила Василием Кириченко. На собрание был приглашен и Алексей Павлов, однако он отказался. В результате глава пообещал, что ограждение на береговой линии уберут. В конфликте также приняла участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

Напомним, рыбу с фермы в Михайловске незаконно удерживает собственник «Верхне-Тагильского рыбного хозяйства», у которого предприниматели арендовали участок для зимовки рыбы. Конфликт образовался из-за договора аренды.

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