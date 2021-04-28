Владельцы уральской форелевой фермы спасли часть рыбы из перекрытого водоема

28 апреля сотрудники приехали в населенный пункт и вручную выловили 200 особей, однако какая-то часть рыбы все равно погибла, сообщила Е1 директор по развитию ООО «Глория-фиштур» Екатерина Сбоева.
По ее словам, владелец рыбного хозяйства Алексей Павлов был предупрежден о планирующемся приезде, однако на месте машину не пропустил охранник. Екатерина отметила, что он показал дыру в заборе, через которую сотрудники прошли к своим садкам.
Нам удалось выловить 200 рыб и пешком по берегу вынести ее, машина к садкам не может подъехать к этому месту,подчеркнула Екатерина Сбоева.
28 апреля представители форелевой фермы встретились с главой Верхнего Тагила Василием Кириченко. На собрание был приглашен и Алексей Павлов, однако он отказался. В результате глава пообещал, что ограждение на береговой линии уберут. В конфликте также приняла участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.
Напомним, рыбу с фермы в Михайловске незаконно удерживает собственник «Верхне-Тагильского рыбного хозяйства», у которого предприниматели арендовали участок для зимовки рыбы. Конфликт образовался из-за договора аренды.