Владельцы уральской форелевой фермы спасли часть рыбы из перекрытого водоема

28 апреля представители форелевой фермы встретились с главой Верхнего Тагила Василием Кириченко. На собрание был приглашен и Алексей Павлов, однако он отказался. В результате глава пообещал, что ограждение на береговой линии уберут. В конфликте также приняла участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.