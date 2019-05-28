ЕГЭ в Свердловской области стартовал без нарушений и сбоев

Экзамен по географии сдавали 370 свердловских выпускников, экзамен по литературе выбрали 1,2 тысячи школьников. На выполнение заданий экзамена по географии выпускникам отводится три часа. ЕГЭ состоит из двух частей, для аттестации необходимо набрать минимум 37 баллов. ЕГЭ по литературе длится 3 часа 55 минут, школьникам необходимо сделать 17 заданий и минимально набрать 32 балла. Печать контрольных материалов осуществляется непосредственно в классах во время экзамена. Специалисты комиссий прошли обучение. Результаты двух первых экзаменов станут известны 11 июня.