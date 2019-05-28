ЕГЭ в Свердловской области стартовал без нарушений и сбоев
27 мая в Свердловской области начался основной этап ЕГЭ. В первый день выпускники сдавали экзамены по географии и литературе. Нарушений и технических сбоев зафиксировано не было, сообщает правительство региона.
Экзамен по географии сдавали 370 свердловских выпускников, экзамен по литературе выбрали 1,2 тысячи школьников. На выполнение заданий экзамена по географии выпускникам отводится три часа. ЕГЭ состоит из двух частей, для аттестации необходимо набрать минимум 37 баллов. ЕГЭ по литературе длится 3 часа 55 минут, школьникам необходимо сделать 17 заданий и минимально набрать 32 балла. Печать контрольных материалов осуществляется непосредственно в классах во время экзамена. Специалисты комиссий прошли обучение. Результаты двух первых экзаменов станут известны 11 июня.
Следующий предмет, который предстоит сдать школьникам, это математика. ЕГЭ состоится 29 мая. Первый этап госэкзаменов завершится 1 июня.
В настоящий момент 100% аудиторий оснащены видеонаблюдением, за ходом экзамена следят более трех тысяч камер. Первый день ЕГЭ прошел без происшествий и нарушений.
Для выпускников и родителей работает «горячая линия» по вопросам ЕГЭ: 8-950-64-770-93, 8-950-64-761-12, 8 (343) 312-00-04 (доб. 090, 091, 094), 8 (343) 312-02-23.