Свердловский Минздрав выплатил 70 миллионов рублей отелям, ставшим обсерваторами

Контракты были заключены с несколькими отелями и базами отдыха на разные суммы. Таким образом, с базой отдыха «Курганово» был заключен контракт на 10,4 миллионов рублей, который предполагает размещение 200 человек на двухнедельный период.

Далее был заключен контракт с муниципальным санаторием «Бодрость» на два с половиной миллиона рублей, на размещение 92 туристов. Загородный клуб «Остров сокровищ» получил два контракта на 14 миллионов рублей и позже на 11 миллионов рублей, первый договор предполагал размещение в обсерваторе 120 персон, во втором документе количество мест сократилось до 108.

База отдыха «Белый камень» заключила договор с Министерством здравоохранения Свердловской области на пять миллионов рублей. В обсерваторе предусмотрели только 37 мест для приезжих. Позже с этой же базой был заключен еще один контракт почти на четыре миллиона рублей, с учетом 48 мест для проживания.