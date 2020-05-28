Свердловский Минздрав выплатил 70 миллионов рублей отелям, ставшим обсерваторами
Из-за пандемии COVID-19 Минздрав Свердловской области заключил девять контрактов с отелями на создание обсерваций для туристов, возвращающихся из-за границы. Общая сумма контрактов составила почти 70 миллионов рублей, сообщает Znak.
Контракты были заключены с несколькими отелями и базами отдыха на разные суммы. Таким образом, с базой отдыха «Курганово» был заключен контракт на 10,4 миллионов рублей, который предполагает размещение 200 человек на двухнедельный период.
Далее был заключен контракт с муниципальным санаторием «Бодрость» на два с половиной миллиона рублей, на размещение 92 туристов. Загородный клуб «Остров сокровищ» получил два контракта на 14 миллионов рублей и позже на 11 миллионов рублей, первый договор предполагал размещение в обсерваторе 120 персон, во втором документе количество мест сократилось до 108.
База отдыха «Белый камень» заключила договор с Министерством здравоохранения Свердловской области на пять миллионов рублей. В обсерваторе предусмотрели только 37 мест для приезжих. Позже с этой же базой был заключен еще один контракт почти на четыре миллиона рублей, с учетом 48 мест для проживания.
Также Минздрав заключил контракты с такими гостиницами как «Коматек», сумма которого составила почти пять миллионов рублей на 59 мест; и AVS отель, который получил два контракта в общей сумме на 17 миллионов рублей, каждый из которых предусматривал сто тридцать мест для прибывших туристов.