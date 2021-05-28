Суд отказался арестовывать бывшего оперативника Руслана Белоконного из Нижнего Тагила

Суд отказался арестовывать бывшего оперативника Руслана Белоконного из Нижнего Тагила
Суд отказался арестовывать бывшего оперативника Руслана Белоконного из Нижнего Тагила
Сегодня, 17:34ОбществоФото: Страница Руслана Белоконного "ВКонтакте"
Свердловский областной суд отказал в аресте тагильского экс-полицейского Руслана Белоконного. Заседание, где тагильчанина собирались взять под стражу, проходило в пятницу, 28 мая.

О решении суда сообщил редакции TagilCity.ru сам Руслан Белоконный.

Я буду дальше бороться за свою невиновность! прокомментировал экс-полицейский.

Он отметил, что до сих пор числится в розыске, а срок следствия продлен до 10 июня 2021 года.

Суд вынес решение об оставлении постановления Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила в силе и отказал в удовлетворении апелляционного представления прокуратуры Тагилстроевского района. Белоконный не арестован, не помещен под стражу, рассказал адвокат бывшего полицейского Алексей Усатов.

Напомним, Руслан Белоконный работал в отделении полиции № 17 Нижнего Тагила. Поле увольнения по отрицательной статье он обвинил в превышении должностных полномочий руководство отдела. Весной 2020 года в одном из баров был задержан детский тренера по хоккею с признаками наркотического опьянения. Позже экс-полицейского обвинили в том, что на медосвидетельствовании он сдал мочу на анализ за тренера. В начале мая в отношении Белоконного было возбуждено второе уголовное дело — по статье 303.1 УК РФ (Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности). 12 мая Белоконного задержали сотрудники СКР, а через несаколько дней отпустили. Во вторник 25 мая бывшего оперативника объявили в розыск в Нижнем Тагиле. Однако мужчина заявил, что не находился под подпиской о невыезде, не получал повесток от следователя и не скрывался от следственных действий, а был дома на больничном. Белоконный утверждает, что был объявлен в розыск после жалобы, которую он написал в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.

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