Суд отказался арестовывать бывшего оперативника Руслана Белоконного из Нижнего Тагила

Напомним, Руслан Белоконный работал в отделении полиции № 17 Нижнего Тагила. Поле увольнения по отрицательной статье он обвинил в превышении должностных полномочий руководство отдела. Весной 2020 года в одном из баров был задержан детский тренера по хоккею с признаками наркотического опьянения. Позже экс-полицейского обвинили в том, что на медосвидетельствовании он сдал мочу на анализ за тренера. В начале мая в отношении Белоконного было возбуждено второе уголовное дело — по статье 303.1 УК РФ (Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности). 12 мая Белоконного задержали сотрудники СКР, а через несаколько дней отпустили. Во вторник 25 мая бывшего оперативника объявили в розыск в Нижнем Тагиле. Однако мужчина заявил, что не находился под подпиской о невыезде, не получал повесток от следователя и не скрывался от следственных действий, а был дома на больничном. Белоконный утверждает, что был объявлен в розыск после жалобы, которую он написал в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.