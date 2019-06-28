Общественный совет по вопросам ТКО заработает при региональном операторе «Рифей»

В составе каждого совета будет по 15 человек.

Такой формат работы позволит дать всестороннюю оценку происходящим в сфере обращения с отходами процессам, в случае необходимости оперативно корректировать управленческие решения региональных операторов и главное — обеспечить объективное информирование об этих процессах и сути экологической реформы жителей,подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Пять человек из состава утверждает региональное министерство ЖКХ, столько же — Общественная палата Свердловской области, ещё пять членов — сами региональные операторы, работающие в разных зонах действия.

Главной задачей станет мониторинг работы регионального оператора, изучение инициатив общественных активистов, а также формирование экспертных заключений по вопросам улучшения экологической ситуации и созданию в Свердловской области новой коммунальной структуры.

Первая встреча членов общественного совета Северного административно-производственного объединения пройдёт в середине июля. По словам директора компании «Рифей» Фёдора Потапова, членам совета выдадут удостоверения, а также будет избран председатель и два его заместителя. На первой встрече собравшиеся обсудят актуальные задачи на ближайшие шесть месяцев работы.

Убежден, это будет плодотворное взаимодействие, которое поможет снять многие из накопившихся вопросов и объединить усилия всех неравнодушных людей не только для наведения чистоты, но и для планомерного решения тех задач, которые определены перед регионом в нацпроекте «Экология»,отметил Потапов.