Общественный совет по вопросам ТКО заработает при региональном операторе «Рифей»
Гражданские активисты, экологи, депутаты, и члены профессиональных сообществ Свердловской области войдут в состав трёх общественных советов по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Вошедшие в состав новой структуры будут работать с регоператорами на правах совещательных органов.
В составе каждого совета будет по 15 человек.
Такой формат работы позволит дать всестороннюю оценку происходящим в сфере обращения с отходами процессам, в случае необходимости оперативно корректировать управленческие решения региональных операторов и главное — обеспечить объективное информирование об этих процессах и сути экологической реформы жителей,подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Пять человек из состава утверждает региональное министерство ЖКХ, столько же — Общественная палата Свердловской области, ещё пять членов — сами региональные операторы, работающие в разных зонах действия.
Главной задачей станет мониторинг работы регионального оператора, изучение инициатив общественных активистов, а также формирование экспертных заключений по вопросам улучшения экологической ситуации и созданию в Свердловской области новой коммунальной структуры.
Первая встреча членов общественного совета Северного административно-производственного объединения пройдёт в середине июля. По словам директора компании «Рифей» Фёдора Потапова, членам совета выдадут удостоверения, а также будет избран председатель и два его заместителя. На первой встрече собравшиеся обсудят актуальные задачи на ближайшие шесть месяцев работы.
Убежден, это будет плодотворное взаимодействие, которое поможет снять многие из накопившихся вопросов и объединить усилия всех неравнодушных людей не только для наведения чистоты, но и для планомерного решения тех задач, которые определены перед регионом в нацпроекте «Экология»,отметил Потапов.
Регоператор «Рифей» обеспечивает весь цикл обращения с ТКО для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 23 муниципалитетах Северного АПО-1 Свердловской области. Компания действует на основании соглашения с министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области от 18 мая 2018 года. Срок действия соглашения — 9 лет и 7 месяцев.