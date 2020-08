Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил работать общественным баням. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Теперь в регионе разрешается начать работать общественным баням, недавно я подписал соответствующей указ. С текстом можете ознакомиться самостоятельно, пишет в Instagram губернатор. К посту Евгений Куйвашев прикрепил изображение с текстом указа. Photo: Instagram Евгения Куйвашева Также губернатор разрешил открыться всем детским садикам. Кроме того, в регионе откроются кинотеатры и театры с 9 сентября. Евгений Куйвашев разрешил работу детсадов в полном объеме

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter