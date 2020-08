Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов

В поселке Новоасбест под Нижним Тагилом котельная, которая отапливает дома более двух тысяч человек, разрушается буквально на глазах — износ составляет 100%. А в 2019 году все СМИ облетело видео обрушения стены котельной, под которой чудом не погибли люди.

В новостную повестку котельная Новоасбеста попала в начале апреля 2019 года, когда часть стены здания обрушилась на припаркованный рядом автомобиль. Запись с камер с моментом ЧП попала в сеть. Кроме того, жители поселка жаловались на перебои с теплом в домах, из-за чего начало отопительного сезона переносилось на середину осени. Людям приходилось спать под тремя одеялами и ходить дома в верхней одежде. Photo: Ura.ru Журналист TagilCity.ru решил выяснить все на месте и приехал в Новоасбест. При подходе к зданию, первое на что обратил внимание корреспондент, — это кусок недостающей кирпичной кладки в стене, который так и не был восстановлен. Упавшие кирпичи кучей лежат рядом. Только теперь владельцы автомобилей, наученные горьким опытом, паркуются в стороне от здания. Обрушенная стена котельной Photo: TagilCity.ru Само здание выглядит полузаброшенным — грязные стены, покосившиеся конструкции, в некоторых местах выбиты стекла. Пообщаться с работниками котельной не удалось. Дверь в здание была заперта, а на стук никто не ответил. Подождав немного, журналист направился в обратную сторону, к жилым домам, чтобы поговорить с местными жителями. Возле продуктового магазина народу оказалось немного. Внимание привлекли две беседующие женщины пенсионного возраста. Они, казалось, и ждали того, с кем можно поделиться наболевшим. Котельная наша на ладан дышит. Уже лет десять каждый год перебои с отоплением. Все время боимся, что вообще без тепла останемся. Поселок у нас большой, хороший, но, видимо, никому не нужный. В администрации (Новоасбеста — прим. ред.) разводят руками и говорят — ждите новую котельную, должны построить, но старая может не дожить до этого момента. Вот что страшно,рассказала одна из пенсионерок. Еще в октябре 2012 года областные СМИ сообщали, что более 2500 жителей Новоасбеста с начала лета остаются без горячей воды, и старт отопительного сезона откладывалось на неопределенный срок. Из-за этого в поселке не работал детский сад, а уроки в местной школе сократили до 30 минут. Причиной этому стала забастовка операторов котельной, которые не хотели работать до тех пор, пока им не выплатят зарплату. Кроме того, не была проведена опрессовка оборудования, что тоже сдвигало срок подачи тепла. Одна из местных жительниц помогла журналисту выйти на бывшего работника поселковой администрации, который знаком с ситуацией вокруг котельной. В беседе с ним также выяснилось, что причины перебоев с теплом не только в изношенности оборудования. В 2009 году администрация ГГО задолжала компании, поставляющей газ, крупную сумму — более 100 миллионов рублей. И газовики отказались подавать топливо в котельные. Жители даже на митинг выходили. Тогда проблему удалось как-то решить, если я не ошибаюсь, помогли местные депутаты и область. Потом через несколько лет пришла другая беда — обанкротилась теплоснабжающая компания, а новая отказалась выплачивать сотрудникам котельной долги по зарплате, оставшиеся от предыдущего работодателя. Операторы отказывались выходить на работу. Но им пообещали все выплатить, и они вернулись,рассказал бывший сотрудник администрации Новоасбеста, пожелавший остаться анонимным. Проблемой котельной, по мнению собеседника, является и то, что объект за последние несколько лет передавался от компании к компании, которые банкротятся и накапливают долги перед ресурсными организациями и работниками. Действительно, по данным сайта Горноуральского ГО, в 2015 году котельная числилась за МУП ЖКХ «Энергия» (находится в стадии ликвидации), в 2018–2019 годах за МУП «Пригородная кампания выработки тепловой энергии» (находится в стадии банкротства). Вероятно, организации не занимались содержанием объекта. А рабочие котельной продолжали трудиться, несмотря на страх погибнуть на рабочем месте и задержки зарплаты. Котельная в Новоасбесте Photo: TagilCity.ru На сегодняшний день эксплуатирующей организацией котельной является МУП «Пригородная ГК», которая начала свою деятельность только в феврале 2020 года. Нет никакой гарантии, что организация также не канет в лету, спустя энное время. Редакция TagilCity.ru направила официальный запрос главе Горноуральского городского округа Дмитрию Летникову, чтобы узнать, насколько изношено оборудование действующей котельной, и какие меры предпринимаются для обеспечения теплом жителей Новоасбеста. В ответе сказано, что износ оборудования котельной составляет 100%, износ здания с сетями — 95%. В 2019–2020 годах проводился ремонт котлов, бойлеров системы отопления и ГВС и другого оборудования. Также ремонтировалась крыша и скважины котельной. Кроме того, в администрации ГГО заявили, что в ближайшие годы в поселке должна появится новая блочная котельная: В 2020 году администрацией округа ведется проектирование строительства новой газовой блочной водогрейной котельной в поселке Новоасбест с последующим прохождением государственной экспертизы проектной документации. По итогам экспертизы администрация округа планирует выйти на согласительную комиссию с увеличением расходных полномочий муниципалитета для строительства данного объекта в 2021 году. Однако обещания построить новую котельную жители поселка слышали не первый год. А пока каждая зима для них становится испытанием страхом остаться в холодных домах. Напомним, с 2017 года Новоасбест утопает в канализационных стоках из-за неработающих очистных сооружений. Фекальные ручьи текут в реки Вилюй и Ряжик. Еще в 2018 году износ очистных составлял 99%. На сегодняшний день предприятие закрыто, а его сотрудники уволились. При этом на официальный запрос редакции в администрации ГГО ответили, что на самом деле очистные сооружения работают, а сброс стоков в местные реки не осуществляется. Также власти округа подтвердили необходимость проведения ремонта, но заявили, что не видят смысла в реконструкции. В 2019 году проведенный аудит сооружений показал, что схема очистки сточных вод не соответствует современным требованиям. После публикации материала TagilCity.ru природоохранная прокуратура начала проверку очистных сооружений и подтвердила то, что они не функционируют, а зловонные реки продолжают стекать в местные водоемы. Канализация стекает в реки: власти не планируют капремонт очистных в Новоасбесте

Related news: В поселке Новоасбест под Нижним Тагилом обрушилась стена котельной

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter