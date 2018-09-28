Сергей Лавров представил заявку Екатеринбурга на Экспо-2025 в штаб-квартире ООН
27 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в штаб-квартире ООН презентацию заявки Екатеринбурга на Экспо-2025.
На презентации Лавров подчеркнул, что Россия убеждена в успехе заявки Екатеринбурга на Всемирную выставку Экспо-2025.
По словам министра, Екатеринбург динамичный, экономический, научный, образовательный и культурный центр на границе Европы и Азии. У города есть все организационные возможности и инфраструктура для проведения Всемирной выставки.
Лавров считает, что Всемирная выставка в Екатеринбурге предоставит иностранным участникам возможность демонстрации последних научных и технических достижений, а также поделиться планами экономического, технологического и научного развития.
Также на презентации гостям мероприятия продемонстрировали подробный мастер-план «Экспо-2025» и концепцию «умного города», который будет создан на месте проведения выставки с применением передовых технологий, пишет ТАСС.