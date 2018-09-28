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Сергей Лавров представил заявку Екатеринбурга на Экспо-2025 в штаб-квартире ООН
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Лавров представил заявку Екатеринбурга на Экспо-2025 в штаб-квартире ООН

Сегодня, 11:40ОбществоФото: ТАСС
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