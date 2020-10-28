В Екатеринбурге 20 артистов театра оперы и балета заразились коронавирусом

В Екатеринбурге 20 артистов театра оперы и балета заразились коронавирусом

Сегодня, 14:13ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге у 20 артистов балета театра «Урал Опера Балет» выявлен COVID-19, пишет «Областная газета».

По информации пресс-службы культурного заведения, еще у нескольких человек проявились симптомы ОРВИ. Все балетные спектакли были отменены.

Сообщается, что купленные билеты можно вернуть до 8 ноября.

В связи с тем, что на мероприятия были приглашены эксперты премии «Золотая маска», решается вопрос как в дальнейшем поступить в данной ситуации. Церемония награждения победителей в данной номинации пройдет 10 ноября.

Напомним, в «Колядя-театре» Екатеринбурга назначили нового директора. Им стал Эка Вашакидзе.

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