В Екатеринбурге 20 артистов театра оперы и балета заразились коронавирусом

В Екатеринбурге у 20 артистов балета театра «Урал Опера Балет» выявлен COVID-19, пишет «Областная газета».

По информации пресс-службы культурного заведения, еще у нескольких человек проявились симптомы ОРВИ. Все балетные спектакли были отменены. Сообщается, что купленные билеты можно вернуть до 8 ноября. В связи с тем, что на мероприятия были приглашены эксперты премии «Золотая маска», решается вопрос как в дальнейшем поступить в данной ситуации. Церемония награждения победителей в данной номинации пройдет 10 ноября. Напомним, в «Колядя-театре» Екатеринбурга назначили нового директора. Им стал Эка Вашакидзе. В Екатеринбурге в «Коляда-театре» назначили нового директора

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter