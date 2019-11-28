Оказался саркоидоз: екатеринбурженка отсудила 500 тысяч рублей за неверный диагноз
Жительница Екатеринбурга отсудила у больницы 500 тысяч рублей за постановку неверного диагноза, сообщает пресс-служба свердловского облсуда.
Этим летом женщина пришла на прием к терапевту с жалобами на плохое самочувствие. Медик посчитал, что у пациентки пневмония. Однако лечение не помогло и женщину направили в «Противотуберкулезный диспансер». Там установленный ранее диагноз поставили под сомнение. Стоял выбор между инфильтративным туберкулезом легких и саркоидозом легких. После консилиума медиков было решено лечить пациентку от туберкулеза при помощи химиотерапии. Екатеринбурженке становилось все хуже — началась рвота, слабость. Ей поставили новый диагноз — лекарственный гепатит. К концу лета девушка похудела до 37 килограмм.
Диагноз саркоидоз был поставлен только после дополнительного обследования. Таким образом лечение изначально было выбрано неверно.
Экспертиза показала, что в ухудшении состояния пациентки виноваты медики, которые с самого начала могли провести дополнительное обследование, которое помогло бы верно поставить диагноз. Суд постановил взыскать с больницы 500 тысяч рублей в пользу пациентки в качестве компенсации морального вреда. Медучреждение обжаловало решение в вышестоящей инстанции, однако оно оставлено без изменений.