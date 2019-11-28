Оказался саркоидоз: екатеринбурженка отсудила 500 тысяч рублей за неверный диагноз

Этим летом женщина пришла на прием к терапевту с жалобами на плохое самочувствие. Медик посчитал, что у пациентки пневмония. Однако лечение не помогло и женщину направили в «Противотуберкулезный диспансер». Там установленный ранее диагноз поставили под сомнение. Стоял выбор между инфильтративным туберкулезом легких и саркоидозом легких. После консилиума медиков было решено лечить пациентку от туберкулеза при помощи химиотерапии. Екатеринбурженке становилось все хуже — началась рвота, слабость. Ей поставили новый диагноз — лекарственный гепатит. К концу лета девушка похудела до 37 килограмм.